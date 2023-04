Rassismus in der US-Liga: Kritik auch an Trainer Gerhard Struber

Sechs Spiele Sperre fasste Dante Vanzeir von den New York Red Bulls aus. Der Stürmer aus Belgien hatte in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) einen Gegner rassistisch beleidigt. Nach Angaben der Liga erhielt der 24-Jährige zudem eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe, er muss zudem an zusätzlichen Aufklärungssitzungen und einem Liga-Programm teilnehmen.