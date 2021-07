Rassismus-Eklat: Deutsches Olympia-Fußballteam abgetreten

Die Generalprobe der deutschen Olympia-Fußballer für die Sommerspiele in Tokio wurde fünf Minuten vor Ende wegen eines Rassismus-Eklats abgebrochen. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds wurde Verteidiger Jordan Torunarigha in der Partie gegen Honduras am Samstag in Wakayama von einem Gegenspieler rassistisch beleidigt, die deutsche Mannschaft verließ gemeinsam beim Stand von 1:1 das Feld.