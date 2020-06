Rapids System hinter der Euphorie

Nur 136 Minuten in zwei Partien spielte Terrence Boyd bisher im Hanappi-Stadion. Genug, um zum Publikumsliebling zu avancieren. Der in Deutschland aufgewachsene US-Teamstürmer wird gar schon als Symbol für den neuen Mut in Hütteldorf gesehen. Auf das Fallrückzieher-Tor gegen AS Roma folgten beim überzeugenden 4:0 gegen Wacker zwei Treffer, bei den anderen beiden Toren war der 21-jährige Neuzugang an der Entstehung beteiligt.

Warum Boyd so gut zur neuen Euphorie bei Rapid passt, weiß Andreas Herzog: " Terrence lebt von den Emotionen", sagt der Co-Trainer der USA, der seinen Schützling in Hütteldorf empfohlen hatte.