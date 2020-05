Rapids neuer Lautsprecher setzt auf Kontinuität

Ach, du Schreck. Jetzt kommt noch ein Piefke in die Bundesliga. Wieder so ein deutscher Besserwisser." Helmut Schulte befürchtete, dass viele Rapid-Fans mit genau diesen Worten auf seine Bestellung zum Sportdirektor reagieren würden.

Donnerstagfrüh achtete der 55-Jährige bei der Präsentation besonders darauf, sich volksnah zu präsentieren, um rasch Teil der "Rapid-Familie" werden zu können. Der Fachmann mit Erfahrung als Bundesliga-Trainer, Sportdirektor, Nachwuchscoach und Chefscout präsentierte sich als amüsanter Lautsprecher. Mit einer launigen Mischung aus Fußball-Philosophie, Phrasen und klaren Ansagen legte der in Hamburg lebende Sauerländer sofort los. Rapids neuer starker Mann über:



seine Integration: " Steffen Hofmann ist mein Vorbild. Nur eine Frau aus Wien werde ich mir nicht suchen, weil ich glücklich verheiratet bin."



sein Wissen über Rapid: "Es ging alles so schnell. Ich habe erst in der Nacht begonnen, die 1000-Seiten-Chronik auswendig zu lernen."



sein Motto: "Eine Anspruchshaltung wie die Bayern, Tradition wie auf Schalke und das mit einem Budget wie bei St. Pauli."



sein Hearing: " Stefan Ebner hat mich vor rund zehn Tagen kontaktiert. Ich habe eine Stunde in Wien geredet. Vor dem Rückflug noch ein Gin Tonic getrunken und zu Hause gewartet, ob es was wird."



Präsident Edlinger: "Er ist nach Rudi Assauer in Gelsenkirchen und Corny Littmann bei St. Pauli der dritte Chef, der überall raucht. Egal, ob es erlaubt ist oder nicht."



Trainer Schöttel: "Ich bin der erste Unterstützer von Peter. Nur ein starker Trainer kann gut arbeiten. Ob ich bei Spielen neben ihm sitze, oder auf der Tribüne, entscheiden wir gemeinsam."