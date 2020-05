Helmut Schulte Rapid-Sportdirektor

Schulte machte sich beim FC St. Pauli einen Namen. Von 1984 bis 1991 war er Trainer bei den Hamburgern, zunächst im Nachwuchs und als Co-Trainer, die letzten vier Jahre dann als Cheftrainer. Auch bei Schalke war der Sauerländer bei den Profis und langfristig im Nachwuchs tätig. Als Sportdirektor arbeitete Schulte bei Lübeck und zwei Mal bei St. Pauli – zuletzt von März 2008 bis Mai 2012.

Mit Schultes Bestellung hat sich Rapid für einen Experten ohne Vergangenheit in Hütteldorf geöffnet. Seine große Routine soll in der heiklen Situation des Vereins helfen. In seiner Heimat gilt Schulte als konsequent und Mann der klaren Worte.

Vor sechs Jahren wurde Schulte in Essen während des Orkans Kyrill durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Er erlitt einen Bruch des zweiten Halswirbels. Der damals 49-Jährige schwebte zeitweilig in Lebensgefahr.