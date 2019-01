Rapids Hoffnungen für das Frühjahr sind groß

Schneller und raumgreifend wurde bei starkem Wind im Prater versucht, nach vorne zu spielen. Da in der ersten Trainingswoche die Arbeit an der Fitness im Vordergrund stand, wurde noch kein System mit zwei Stürmern einstudiert. Stefan Schwab rückte im 4-2-3-1 um eine Position nach vorne, immer wieder wurden die in den Raum sprintenden Flügel gesucht. In Hälfte eins verteidigte der erst 17-jährige Leo Greiml, von dem Kühbauer große Stücke hält.

In Hälfte zwei war bereits Srdjan Grahovac im Einsatz. Die ablösefreie Rückkehr des Bosniers wurde nach der Vertragsauflösung bei Astana noch vor dem 5:0 offiziell. Dass der Sechser einen Vertrag bis Sommer 2022 bekommt, zeigt, dass Kühbauer und Sportdirektor Fredy Bickel langfristig mit dem 26-Jährigen planen. Kühbauer sagt: „Grahovac ist ein starker Spieler mit gutem Charakter und hervorragender Mentalität.“ Der Kämpfer soll die im Herbst häufigen Löcher nach Ballverlusten ausgleichen.