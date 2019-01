Rapid-Stürmer: Millionen-Poker um Andrés Vombergar

Bei Rapid gehen die Verhandlungen in der Stürmer-Frage in die entscheidende Phase. Bei Andrés Vombergar pokert Ljubljana besonders hoch. Im Dezember wurde der Argentinier, der auch einen slowenischen Pass besitzt, in England noch um drei Millionen Ablöse gehandelt. Für diese Summe fand Olimpija-Präsident Mandaric – der früher bei Leicester, Portsmouth und Sheffield Wednesday als Inhaber investierte – allerdings keinen Käufer.

In Slowenien wird berichtet, dass eine Ablöse von bis zu zwei Millionen das neue Ziel sei. Mehr als die 1,7 Millionen, die Rapid (vergeblich) für Bayo geboten hatte, würden aber auch nicht für den 24-Jährigen gezahlt werden.

Gekommen war Vombergar 2017 um rund 500.000 Euro, erfolgreich wurde der Stürmer aber erst im Herbst unter Trainer Zoran Barisic.

Srdjan Grahovac ist bereits zurück in Wien, muss aber noch auf die offizielle Freigabe von Astana warten.

