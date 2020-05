Rapids Aufwärtstrend und Wackers Talfahrt

„Es läuft jetzt auch nicht alles perfekt“, meinte der Rapid-Coach nach der abgeklärten Performance in Tirol, bei der Schöttel im neunten Meisterschaftsspiel die neunte Grundformation auf das Feld geschickt hatte. „Rochieren ist ja nichts Böses“, hält der Trainer entgegen, „das hat ja auch mit der Wertschätzung des Kaders zu tun.“



Während Kapitän Steffen Hofmann klare Fortschritte ortet („wir kommen langsam dorthin, wo wir hin wollen“), geht es mit den Innsbruckern weiter bergab. Ein Sieg in neun Runden sorgte für verwaiste Tribünen und lange Gesichter. „Wir spielen nicht das, was wir können“, sagte Kogler, der bei seiner Ursachenforschung auch auf das Formtief der Leistungsträger gestoßen ist. „Unsere Mannschaft ist von einigen Leistungsträgern abhängig, die sind aber heuer nicht so stabil wie in der vergangenen Saison“, so der Cheftrainer, der in dieser Woche bei Präsident Kaspar Plattner zum Rapport antreten muss.