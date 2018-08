Rapid zittert sich in die Europa-League-Gruppenphase

Der Kampf um die siebente Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League war so spannend wie erwartet. Rapid hat das Rückspiel im Play-off gegen FCSB alias Steaua Bukarest verloren – aber nur 1:2, das reicht.

Bereits vor der Partie musste der somit massiv gestärkte Trainer Goran Djuricin eine schwierige Entscheidung treffen. Boli Bolingoli hatte sich knapp vor Ende des Abschlusstrainings bei einem Zweikampf verletzt. Marvin Potzmann rückte nach links, aber wer verteidigt rechts hinten? Manuel Thurnwald ist verletzt, Stephan Auer war zuletzt unsicher.

Also packte Djuricin eine noch nie geübte Notvariante aus: der 19-jährige Innenverteidiger Mert Müldür verteidigte erstmals außen – gegen Filipe Texeira, der fast doppelt so alt ist wie der Eigenbauspieler aus Hütteldorf. Er machte seine Sache ordentlich, in Minute 65 kam Auer. Wie erwartet ersetzte Andrei Ivan den gesperrten Veton Berisha.