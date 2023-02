Rapid gegen Ried, Sturm gegen LASK: Finale Cup-Termine sind fixiert

Die beiden Halbfinal-Partien sowie das Endspiel werden im April ausgetragen. Erst empfängt Rapid Wien am Mittwoch, 5. April (20.30 Uhr, live in ORF1) die SV Ried, am Tag darauf ist Vizemeister Sturm Graz gegen den LASK gefordert (20.30 Uhr, ebenfalls live in ORF1).

Das finale Duell um den Titel findet dann am Sonntag, dem 30. April, im Klagenfurter Wörthersee Stadion statt.