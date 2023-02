Fixiert: Leo Querfeld bleibt bis 2025 ein Rapidler

Der Kontrakt des österreichischen Fußball-U21-Internationalen wäre mit Saisonende ausgelaufen. In dieser Spielzeit hält der 19-jährige Innenverteidiger bei 18 Einsätzen für die Profis. Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer hatte die weitere Zusammenarbeit mit Querfeld in den vergangenen Wochen stets als eine seiner höchsten Prioritäten bezeichnet.

„Ich habe hier in Hütteldorf ab meinem neunten Lebensjahr meine fußballerische Ausbildung genießen dürfen und bin mit dem Verein sehr verbunden. Ich stehe noch am Anfang meiner Profikarriere und bin davon überzeugt, dass ich beim SK Rapid die besten Bedingungen vorfinde, um meine nächsten Entwicklungsschritte machen zu können“, wurde Querfeld in einer Klub-Aussendung zitiert.