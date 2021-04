Rapid vs. Salzburg: Ein Hit mit einer klaren Favoritenrolle

13 Jahre sind seitdem vergangen, Rapid wartet noch immer auf die 33. Meisterschaft. Nur zwischen 1968 und 1982 war die Durststrecke noch länger. Aktuell ist Serienmeister Salzburg zumindest in Sichtweite. Was spricht vor dem heutigen Duell, das acht Tage nach Ostersonntag und dieses Mal in Wien stattfindet, für Außenseiter Rapid, was für Favorit Salzburg?

Für Rapid spricht ...

... das Selbstvertrauen: Die Rapidler trauen sich zu, Salzburg zu schlagen. Nach dem 8:1 beim WAC noch mehr. Das war nicht immer so. Vor der Cup-Pleite im Dezember (2:6) gab es etwa das Doppel-K.-o. gegen Molde und die WSG Tirol (0:3) – ohne breite Brust geht gegen die Bullen nichts.

... die Formkurve: Rapid funktioniert als Kollektiv. Aber einige Spieler sind doch wichtiger als ihre Nebenmänner. Und genau diese sind gerade blendend in Form: Fountas, Kara, Ullmann, Stojkovic, Hofmann und Strebinger.