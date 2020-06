Rapid vs. Austria: Ein Duell auf Augenhöhe

Manuel Ortlechner hat mittlerweile 14 Derbys in den Beinen. Mit Markus Suttner (16 Derbys) hat nur einer seiner Kollegen öfter gegen Rapid gespielt als der 33-jährige Austria-Kapitän.

KURIER: Kommt das Derby in dieser Situation zur richtigen oder falschen Zeit?

Manuel Ortlechner: Ein Derby kommt immer zur richtigen Zeit. Gegen Ried haben wir gut gespielt, dann in Island schlecht. Warum sollen wir ein paar Tage später nicht wieder eine gute Leistung abliefern?

Weil die Austria noch nicht auf Hochtouren fährt?

Wir haben die Spiele analysiert und arbeiten hart weiter. Wir haben in der vergangenen Saison den Level selbst in die Höhe geschraubt und bewiesen, dass wir zu sehr guten Leistungen in der Lage sind. Wirt haben sicher nicht über Niveau gespielt, denn man kann nur das Niveau erreichen, wozu man in der Lage ist. Unser Ziel muss sein, diesen Level so oft wie möglich zu erreichen und so lange wie möglich zu halten. Das ist in dieser Saison unsere Herausforderung.

Rapid hat noch am Donnerstag bei großer Hitze Europacup gespielt. Ist ein Tag mehr Pause ein Vorteil für die Austria?

Ich glaube nicht, weil wir sehr spät aus Island zurück gekommen sind und kaum geschlafen haben. Das war ebenfalls anstrengend. Somit relativiert sich jeglicher Vorteil vor diesem Derby.

Ist Rapid besser als in der vergangenen Saison?

Es war auch letzte Saison nie leicht. Ich denke nur an das erste Derby im Frühjahr, wo Rapid die bessere Mannschaft war und wir dennoch gewonnen haben. Rapid hat eine gute Truppe, wir haben Respekt. Rapid kann immer jeder Mannschaft weh tun, ganz egal ob sie eine Krise oder einen Höhenflug haben. Es wird interessant.

Die Austria hat aber den besseren Kader, daran gibt es nichts zu rütteln.

Ich habe viel Vertrauen in die eigene Mannschaft. Wir müssen die Qualität aber erst auf dem Feld umsetzen. Nur dann können wir als Sieger Hütteldorf verlassen.

Ist Rapid für Euch mit den vielen jungen Spielern etwas unbekannt?

Ich beschäftige mich nicht so sehr mit Rapid. Wir sind alle gut beraten, wenn wir auf uns selbst schauen. Es ist mir egal, ob die Fans Rapid unterstützen oder nicht.

Gibt es einen Favoriten?

Das entscheiden doch die Menschen rundherum, weniger die Protagonisten. Für mich persönlich gibt es keinen Favoriten. Wir sind nur aus Favoriten.

Warum war der Start in die neue Saison holprig?

Es kann immer besser sein. Wir sind in allen Bewerben auf Kurs. Hätten wir gegen Ried gewonnen, hätten wir genauso viele Punkte wie letzte Saison. Aber wir brauchen uns nichts vormachen, es gibt noch viel Luft nach oben für uns.

Was gilt es zu verbessern?

Jeder weiß, dass das Ganze sehr komplex ist. Es entscheiden oft nur Kleinigkeiten. Vielleicht fehlen uns die positiven Erlebnisse, die uns Kraft geben. Das Schlimmste wäre, wenn wir an uns selbst zweifeln. Nur reden oder jammern bringt uns sicher nicht weiter.

In letzter Zeit hatte die Austria durchaus mit Rapid eine Hetz’. Gibt das nicht Kraft?

Das Buch der alten Saison ist geschlossen. Jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen.