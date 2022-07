Rapid verliert einen Test gegen Zyperns Vizemeister

Bei dr√ľckender Hitze unterlag Rapid am Samstag im Test gegen den zyprischen Vizemeister AEK Larnaka. Lange Zeit blieb die Partie auf beiden Offensivseiten relativ ereignislos, Torszenen waren Mangelware. Erstmals richtig Gefahr brandete in der 28. Minute auf. Doch da reagierte Torh√ľter Paul Gartler aufmerksam und verhinderte einen Abschluss.

Nach einigen Rapid-Chancen gingen die hitzeerprobten Zyprer in F√ľhrung: In der 35. Minute tauchte Victor Olatunji nach einem weiten Pass allein vor dem Rapid-Geh√§use auf und der gro√ügewachsene nigerianische Angreifer lie√ü Gartler keine Chance. In der 41. Minute h√§tte dann Rapids Neuzugang Aleksa Pejińá fast ein Tor des Monats erzielt. Der Serbe sah, dass der Keeper von AEK weit vor seinem Kasten stand, zog aus der eigenen H√§lfte ab und das Leder landete am Tornetz. Stattdessen ging es mit einem 0:1-R√ľckstand f√ľr die Gr√ľn-Wei√üen in die Pause.



Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer tauschte in der Pause die gesamte Mannschaft, als Kapit√§n kam Christopher Dibon zu seinem Comeback und mit Martin Koscelnik feierte ein weiterer Neuzugang sein gr√ľn-wei√ües Matchdeb√ľt. Der hatte in der 58. Minute auch die erste Halbchance nach Seitenwechsel, ansonsten passierte bis zum gro√üen Wechselspiel der Zyprer (AEK tauschte in der 62. Minute acht Feldspieler aus) nicht viel bei weiter extrem hohen Temperaturen.