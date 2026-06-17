Bereits am 23. und 30. Juli startet Rapid in den Europacup. Der Gegner für die 2. Quali-Runde zur Conference League wird zwischen Penybont FC aus Wales und Santa Coloma aus Andorra ermittelt. „Noch weiß ich nicht viel über diese Gegner. Mein einziger Bezug zu diesen Ländern ist ein Sieg mit dem Nationalteam in Wales“, erinnert sich Markus Katzer. Der Rapid-Sportchef stellt klar: „Die WM zeigt, dass die Kleinen immer weniger werden, aber wir sind sicher gegen beide Vereine Favorit.“

Bereits morgen startet die Saisonvorbereitung. Im Rapid-Trainingszentrum treffen am Donnerstag Profis wie hochgezogene Amateure zu den Leistungstests ein – bis auf Dominik Weixelbraun.

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Der 22-Jährige steht vor einer Leihe und soll auf gutem Niveau Spielpraxis sammeln. Weixelbraun kam trotz einer längeren Verletzungspause auf 18 Spiele für die Profis und sechs für Rapid II. Katzer verweist darauf, dass der offiziell bis 2027 laufende Vertrag ausgedehnt werden kann und mit dem Linksfuß auch noch künftig geplant wird. Zweiter Anlauf für Seydi Zurück bei Rapid ist ein portugiesischer Cupsieger. Leihspieler Ismail Seydi hat mit Zweitligist Torreense überraschend gegen Sporting Lissabon das Finale gewonnen.