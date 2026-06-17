Nur knapp nach dem WM-Finale beginnt für Österreich der Europacup. Konkret starten die Wiener Klubs in die 2. Quali-Runde zur Conference League. Beschweren können sich Rapid und Austria über Lospech nicht.

Rapid hätte nach der Voreinteilung Varaždin aus Kroatien bekommen können, tatsächlich wartet aber der Sieger aus einem Duell der 1. Quali-Runde.

Penybont FC aus Wales oder Santa Coloma aus Andorra ist jedenfalls machbar. Der Verein aus Andorra dürfte leichter Favorit sein.

Die Spieltermine sind der 23. und 30. Juli.