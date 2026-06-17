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Fußball

Rapid und Austria kennen Europacup-Gegner: Gutes Los für Wiener Klubs

Knapp nach der WM starten die Wiener Vereine in den Europacup. In der Auslosung zur 2. Quali-Runde der Conference League haben es Rapid und Austria gut erwischt.
Alexander Huber
17.06.2026, 14:41

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FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ MEISTERGRUPPE/ 8. RUNDE: LASK - SK RAPID

Nur knapp nach dem WM-Finale beginnt für Österreich der Europacup. Konkret starten die Wiener Klubs in die 2. Quali-Runde zur Conference League. Beschweren können sich Rapid und Austria über Lospech nicht.

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Rapid hätte nach der Voreinteilung Varaždin aus Kroatien bekommen können, tatsächlich wartet aber der Sieger aus einem Duell der 1. Quali-Runde.

 Penybont FC aus Wales oder Santa Coloma aus Andorra ist jedenfalls machbar. Der Verein aus Andorra dürfte leichter Favorit sein.

Die Spieltermine sind der 23. und 30. Juli.

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Der Wiener Austria drohte nach der Voreinteilung ein Duell mit Ex-Rapid-Trainer Robert Klauß. Der Deutsche hat Dunajska Streda in der Slowakei übernommen. Geworden ist es dann eine machbare Hürde.

Die Violetten treffen ebenfalls auf einen Sieger aus der 1. Quali-Runde.

Nämlich Dečić aus Montenegro oder Liepāja aus Lettland. 

FUSSBALL: CONFERENCE LEAGUE / QUALIFIKATION / 2. RUNDE / RÜCKSPIEL: SK RAPID - DECIC TUZI

Dečić spielte 2025 gegen Rapid brav mit, war aber in zwei Spielen in der 2. Quali-Runde chancenlos.

SK Rapid Austria Wien
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