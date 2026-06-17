Rapid und Austria kennen Europacup-Gegner: Gutes Los für Wiener Klubs
Nur knapp nach dem WM-Finale beginnt für Österreich der Europacup. Konkret starten die Wiener Klubs in die 2. Quali-Runde zur Conference League. Beschweren können sich Rapid und Austria über Lospech nicht.
Rapid hätte nach der Voreinteilung Varaždin aus Kroatien bekommen können, tatsächlich wartet aber der Sieger aus einem Duell der 1. Quali-Runde.
Penybont FC aus Wales oder Santa Coloma aus Andorra ist jedenfalls machbar. Der Verein aus Andorra dürfte leichter Favorit sein.
Die Spieltermine sind der 23. und 30. Juli.
Der Wiener Austria drohte nach der Voreinteilung ein Duell mit Ex-Rapid-Trainer Robert Klauß. Der Deutsche hat Dunajska Streda in der Slowakei übernommen. Geworden ist es dann eine machbare Hürde.
Die Violetten treffen ebenfalls auf einen Sieger aus der 1. Quali-Runde.
Nämlich Dečić aus Montenegro oder Liepāja aus Lettland.
Dečić spielte 2025 gegen Rapid brav mit, war aber in zwei Spielen in der 2. Quali-Runde chancenlos.
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