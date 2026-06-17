Champions League: Sturm kennt den Gegner in der 2. Quali-Runde

Sturm Graz trifft in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League auf den schottischen Vizemeister Hearts of Midlothian.

Der Klub des Ex-Hartbergers Michael Steinwender verpasste zuletzt nur knapp den Meistertitel, der in der letzten Runde im direkten Duell mit Celtic Glasgow verspielt wurde. Und das sogar in den letzten Minuten der Meisterschaft.

„Der zweite Platz der Hearts in der schottischen Liga, noch vor den Rangers, ist sehr hoch einzuschätzen und ein Zeichen ihrer Qualität. Nichtsdestotrotz gehen wir natürlich mit dem Ziel in dieses Duell, in die nächste Runde einzuziehen“, sagt Sturms Sportchef Michael Parensen.