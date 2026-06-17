Während die Fußball-WM in vollem Gange ist, richten die österreichischen Vereine ihren Blick bereits auf die kommende Saison. Schon heute erfahren Sturm Graz sowie Rapid und Austria Wien ihre ersten internationalen Gegner in der Champions- beziehungsweise Conference-League-Qualifikation. Meister LASK und Salzburg steigen erst später ins internationale Geschäft ein. Ein Überblick über die Klubs und ihren jeweiligen Einstieg: Sturm Graz: Der Vizemeister steigt in der zweiten Quali-Runde zur Champions League ein. Die Grazer, die ihr Heimspiel in Liebenau austragen dürfen, haben dabei nur zwei mögliche Gegner.

Zum einen wartet mit Hearts of Midlothian der schottische Vizemeister, der den Meistertitel erst am letzten Spieltag verpasste. Dort könnten die Steirer auf einen Burgenländer treffen: Michael Steinwender ist bei den Schotten in der Innenverteidigung gesetzt. Der zweite mögliche Gegner kommt aus Polen. Gornik Zabrze wurde Vizemeister und gewann den Pokal. 86 Prozent der Vereinsanteile gehören übrigens Weltmeister Lukas Podolski. Der mittlerweile 40-Jährige beendete erst in dieser Saison bei den Polen seine aktive Karriere. Gespielt wird am 21./22. Juli sowie am 28./29. Juli.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Russell Cheyne Michael Steinwender (re.) und die Hearts könnten auf Sturm Graz treffen.

Rapid und Austria Wien: Die beiden Wiener Vereine starten in der zweiten Quali-Runde zur Conference League. Während die Hütteldorfer bis zum Play-off gesetzt sind, müssten die Veilchen bei einem Weiterkommen gegen gesetzte Gegner antreten. Bereits in der zweiten Quali-Runde könnten auf beide Klubs durchaus unangenehme Aufgaben warten. Bei Rapid wäre etwa ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Robert Klauß möglich, der kürzlich den slowakischen Verein Dunajská Streda übernommen hat. Zu den weiteren potenziellen Gegnern zählen Motherwell (SCO), IFK Göteborg (SWE), Beitar Jerusalem, Hapoel Tel Aviv (beide ISR) sowie Neftchi Baku (AZE). Die Hinspiele finden am 23. Juli, die Rückspiele am 30. Juli statt.