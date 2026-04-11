Trainersuche von Rapid: Wie es beinahe zum Duo Kornetka – Kulovits kam

Wie heißt der Rapid-Trainer, der zuletzt ein Derby gewonnen hat? Bei dieser Frage könnten angesichts der raschen Rochaden in Hütteldorf in den vergangenen zwölf Monaten auch Fußball-Interessierte stolpern. Die richtige Antwort lautet: Stefan Kulovits, in der erfolgreicheren seiner beiden Amtszeiten als Interimscoach.

Die Grünen siegten am 11. Mai 2025 mit 2:1. So wie am Sonntag (17 Uhr) waren auch damals keine Rapid-Fans in Favoriten dabei.

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In Braunschweig für den Klassenerhalt Bereits ab 13.30 Uhr kämpft Kulovits morgen an der Seite von Lars Kornetka mit Braunschweig gegen Bochum um den Klassenerhalt in der 2. Deutschen Bundesliga. Der engste Vertraute von ÖFB-Teamchef Rangnick wählte Kulovits als Assistent bei der Eintracht aus. Was bislang nicht bekannt war: Das Duo Kornetka – Kulovits hätte es beinahe auch bei Rapid gegeben.

Auf der Shortlist Der Hintergrund: Am Ende einer Trainersuche erstellen die Hütteldorfer eine Shortlist mit drei Kandidaten. Bei der Wahl von Robert Klauß 2023 waren das Enrico Maaßen, der seit zwei Jahren Erfolg mit St. Gallen hat, sowie Rene Maric. Der eigentliche Wunschkandidat entschied sich für die Bayern und stieg danach zum wichtigsten Kompany-Assistenten auf. Vor einem Jahr war Peter Stöger von Anfang an der Favorit von Sportchef Markus Katzer, aber auch Gerald Scheiblehner (damals BW Linz) und Didi Kühbauer (damals WAC) wurden zum Hearing eingeladen. Ebenso war Johannes Hoff Thorup nach den ersten Gesprächsrunden der Favorit. Aber auch der Schwede Henrik Rydström (jetzt bei Columbus in den USA) und eben Lars Kornetka waren im Dezember im Rennen.

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"Lars Kornetka ist ein sehr interessanter Trainer" Katzer bestätigt im KURIER-Gespräch: „Ja, Lars Kornetka ist ein sehr interessanter Trainer, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wir haben uns dann aber auf Hoff Thorup als unseren Favoriten festgelegt.“ Das passierte, bevor eine heikle Frage zu klären war: Wäre es möglich gewesen, dass Kornetka als Rapid-Trainer dennoch mit Rangnick zur WM reist? Dieses Zugeständnis macht Braunschweig.