Rapid-Trainer Barisic vor dem Ernstfall: "Wir sind in der Pflicht"

Die Vorbereitung war hart, Siege gab es nur gegen unterklassige Gegner und der Kaderumbau wird sich bis in den August hinein ziehen. Sorgen, dass unter den Rapid-Fans unbegründete Euphorie ausbricht, muss sich in Hütteldorf also niemand machen.

Die Cuppartie am Sportclub-Platz gegen Donaufeld wird am Sonntag (17.45 Uhr, ORF 1 live) dennoch sehr gut besucht sein.

Noch gibt es sowohl für die Haupttribüne als auch für den Rapid-Sektor Karten. Möglich, dass ein größerer Teil des Publikums als üblich mit einer Sensation durch den Ostliga-Dritten spekuliert.

Zwei Gesichter in Berlin

Die Sorgenfalten von Rapid-Trainer Zoran Barisic sind durch das 0:3 in Berlin gegen Union bei der Generalprobe allerdings nicht tiefer geworden: „Eine Reise nach Berlin und ein Champions-League-Starter haben mir eigentlich nicht in den Vorbereitungsplan gepasst. Aber wir wollten diese Herausforderung annehmen und haben uns in Hälfte eins defensiv auch gut präsentiert. So gut sogar, dass Union-Trainer Fischer in der Pause laut geworden ist, weil sie das Spiel ganz anders gestalten wollten.“