Rapid-Trainer Klauß erwartet einen Wonnemonat vor dem 1. Mai

Schwitzen musste Robert Klauß in Leoben nicht, nass wurde der Rapid-Trainer nach dem 3:0 im Cupsemifinale trotzdem. Der 39-jährige Deutsche feierte nicht nur vor dem übervollen Fan-Block den Pflichtsieg, sondern auch danach mit seinen Spielern in der Kabine.

Damit meint der Chefcoach nach nur einer Niederlage in zwölf Spielen die Aufgaben vor dem nächsten Versuch, den Cup zu gewinnen – am 1. Mai in Klagenfurt.

Am Sonntag geht es nach Salzburg. Dann kommt Klagenfurt (14. April). Brisant wird das Doppel gegen Sturm, am 19. April in Graz und an einem Mittwoch (24. 4.) zu Hause gegen den Vizemeister. Und auch die Generalprobe für das Finale verspricht Hochspannung im Kampf um Platz drei: am 28. April beim LASK.