So legt es Peter Stöger bei Rapid an: "Es wird schnell funktionieren"

Der 59-Jährige musste Schicksalsschläge im engsten Umfeld hinnehmen. Zum Jahreswechsel verstarb auch der Schwiegervater. „Er ist als Letzter gegangen. So traurig das war: Ich bin wieder frei für den Trainerjob.“

„ Selbst eingefleischte Austrianer haben mir gratuliert . Es geht nicht um die Verkündung der Farbe des Blutes, sondern um Erfolg “, sagt die violette Legende, die zu den zweieinhalb Jahren als Rapid-Spieler sagt: „Ich habe mir damals Respekt in einer sehr schönen Zeit erarbeitet und will jetzt sehr lange bleiben.“

Die Spieler sollen sich entwickeln, ihr Potenzial ausschöpfen, sich dabei wohlfühlen, „draußen auf der Wiese sicher in ihrem Tun sein“, und mit Respekt füreinander als Mannschaft funktionieren.

Anders als Vorgänger Klauß setzt Stöger auf enge menschliche Verbindungen zu den Spielern . Gelehrt hat ihn das der Personalentwickler Werner Zöchling : „Ein mittlerweile sehr guter Freund. Es gibt immer noch Schlauere, so wie Werner. Von seiner Intelligenz will ich profitieren.“

Der Unterschied zu Klauß soll sein, dass nicht auf ein System (wie das nach einem halben Jahr decodierte 4-2-2-2) beharrt wird, sondern „pragmatisch gefragt wird: Wie kann ich die großen Kaderqualitäten am besten nutzen? Ich stülpe den Spielern nichts über, ich überfordere sie nicht.“

Der frühere Edeltechniker verspricht: „Es wird dominanten, erfolgreichen Fußball geben, so aktiv wie möglich. Wir werden aber auch mal defensiver auftreten, weil wir flexibler werden.“

Stöger bedankte sich ironisch, als er nach Rückfrage („Wofür stehe ich denn?“) von einem Journalisten als „defensiver als Klauß“ eingestuft wurde: „ Danke für die Schublade! Ich will jetzt nicht beleidigt sein .“ Es folgte die Aufzählung der Erfolge mit der Austria sowie Köln und den vielen geschossenen Toren: „Ich will mich nicht für meine Erfolge entschuldigen.“

Die Ziele

Stöger weiß, dass nach 17 Jahren ohne Titel die Ungeduld groß ist: „Es wird schnell funktionieren. Wir wollen vorne dabei sein und das Stadion füllen. So wie in Köln oder Dortmund soll auch in Hütteldorf eines Tages jedes Heimspiel ausverkauft sein.“