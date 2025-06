Rapids Transferpläne nach Burgstallers Abschied im Play-off

Es ist sicher kein Zufall, dass in jeder dieser drei aufreibenden Saisonen der Cheftrainer gehen musste.

Dennoch hätte Peter Stöger, der am Montag vorgestellt wird – künftig mit Thomas Sageder als wichtigstem Co an seiner Seite – eine grüne Wende lieber als eine Saison ohne Europacup. Zum einen wäre die Tristesse in Hütteldorf zum Neustart nicht gar so extrem. Zum anderen werden sich ohne internationales Geschäft nicht alle Transferwünsche realisieren lassen.