Rapid-Spieler nicht fit genug? Trainer Peter Stöger ordnete Tests an

„So einen schönen Rasen hatte ich beim Training nicht einmal im Sommer“, erinnert sich Geschäftsführer Steffen Hofmann an seine Kicker-Zeiten beim Blick auf das Trainingszentrum von Rapid und lobt den Platzwart, der im Prater auch in einem kalten November für beste Trainingsbedingungen sorgt.

Stögers Maßnahmen Zu sehen waren auf dem perfekten Rasen nicht alle Rapidler gleichzeitig. Trainer Peter Stöger hat zusätzliche Leistungstests angeordnet.

„Wir wollen möglichst viel wissen, alle Details sammeln und einen exakten Blick haben vor den ausstehenden sieben Spielen bis zur Winterpause“, erklärt der Chefcoach und weist auf die unterschiedlichen Belastungen hin: „Manche haben extrem viel gespielt, manche wenig, manche sind auf dem Weg retour.“

Das Ziel sei, jetzt ein noch umfangreicheres Bild zu bekommen, um in der Winterpause individuell abgestimmt „noch einmal etwas draufpacken zu können“. Denn dass Stöger mit der Fitness und ihrer Bearbeitung nicht zufrieden ist, hat der 59-Jährige auch bei der Hauptversammlung noch einmal betont. Besonders bei den „intensiven Läufen“, also Sprints etwa hinter die Abwehrketten, wäre Rapid nur Bundesliga-Mittelmaß.

Dahl (Mitte) zurück beim Rapid-Training