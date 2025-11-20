Rapid-Spieler nicht fit genug? Trainer Peter Stöger ordnete Tests an
„So einen schönen Rasen hatte ich beim Training nicht einmal im Sommer“, erinnert sich Geschäftsführer Steffen Hofmann an seine Kicker-Zeiten beim Blick auf das Trainingszentrum von Rapid und lobt den Platzwart, der im Prater auch in einem kalten November für beste Trainingsbedingungen sorgt.
Stögers Maßnahmen
Zu sehen waren auf dem perfekten Rasen nicht alle Rapidler gleichzeitig. Trainer Peter Stöger hat zusätzliche Leistungstests angeordnet.
„Wir wollen möglichst viel wissen, alle Details sammeln und einen exakten Blick haben vor den ausstehenden sieben Spielen bis zur Winterpause“, erklärt der Chefcoach und weist auf die unterschiedlichen Belastungen hin: „Manche haben extrem viel gespielt, manche wenig, manche sind auf dem Weg retour.“
Das Ziel sei, jetzt ein noch umfangreicheres Bild zu bekommen, um in der Winterpause individuell abgestimmt „noch einmal etwas draufpacken zu können“.
Denn dass Stöger mit der Fitness und ihrer Bearbeitung nicht zufrieden ist, hat der 59-Jährige auch bei der Hauptversammlung noch einmal betont.
Besonders bei den „intensiven Läufen“, also Sprints etwa hinter die Abwehrketten, wäre Rapid nur Bundesliga-Mittelmaß.
Ende der Länderspiel-Pause
Bendeguz Bolla bekam nach dem Last-minute-Schock mit Ungarn gegen Irland (2:3) den Dienstag frei, um das Platzen des WM-Traums verdauen zu können.
Furkan Demir, der dem türkischen U21-Team wegen Blessuren kurzfristig abgesagt hat, ist mit voller Kraft zurück im Training.
Dahl als Joker eingeplant
Gut in Schuss wirkt auch Rückkehrer Nosa Dahl. Doch Stöger bremst beim schmerzlich vermissten linken Flügel nach dessen Pause seit Anfang September: „Wir schauen, dass wir Nosa hinbekommen für das Spiel gegen den GAK, aber von Beginn an kann sich das noch nicht ausgehen.“
Beim Best-of-Video für das Jahr 2025 auf der Hauptversammlung ist Peter Stöger aufgefallen, dass viele bejubelten Rapidler entweder nicht mehr beim Verein oder derzeit verletzt sind. So wie Claudy Mbuyi. „Ich bin bei 90 Prozent“, sagt der Goalgetter, der noch auf das grüne Licht für die Rückkehr ins Mannschaftstraining wartet.
