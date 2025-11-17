5 Tore in 4 Tagen: So wurde Troy Parrott zum Nationalhelden von Irland

Irland hat einen neuen Nationalhelden. Die im Fußball übliche Phrase „beinahe im Alleingang“ trifft auf ihn wirklich zu: Troy Parrott schoss die Iren mit zwei unglaublichen Auftritten völlig überraschend noch in das Play-off um ein WM-Ticket für die Endrunde 2026.

Zuerst gelang dem 23-jährigen Mittelstürmer ein Doppelpack beim überraschenden 2:0-Sieg gegen Portugal. Abseits der Insel konzentrierten sich die Schlagzeilen noch auf Ronaldo, der für eine Tätlichkeit Rot gesehen hatte und nun bei der WM gesperrt ausfallen könnte. Direktes Duell in Budapest Ungarn war immer noch Zweiter und ganz knapp vor dem Einzug ins Play-ff in der stark besetzten Gruppe F. Aber die Iren witterten ihre Chance. In Budapest kam es Sonntag Abend zum direkten Duell.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Bernadett Szabo 96. Minute, Parrott traf zum Sieg in Ungarn

Die Hausherren rund um Superstar Szoboszlai gingen zwei Mal in Führung. Dazwischen glich Parrott aus. Rapidler Bolla bei Wende am Feld Im Finish kam der Rapidler Bendeguz Bolla, sonst meist Stammkraft, als Joker aufs Feld und war beim Desaster hautnah dabei. Parrott glich in der 80. Minute abermals aus. Am Ende der fünfminütigen Nachspielzeit lief Irlands Goalie bis an die Mittellinie, um den Ball noch einmal weit nach vorne zu schlagen. Scales verlängerte per Kopf und Parrott nutzte genau jenes kleine Zeitfenster, das der zögerliche Gegenspieler und Tormann Dibusz offengelassen hatten. Der 23-Jährige sprintete dazwischen und spitzelte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (96.). Es war der erste Hattrick eines Iren außerhalb des Landes. „Wir lieben den Fußball, weil solche Dinge passieren können“, sagte Parrott nach dem fünften Tor in vier Tagen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK 96. Minute, Parrott traf zum Sieg in Ungarn

Der finale Angriff des Favoriten brachte nichts ein, weil Bollas Schuss geblockt wurde. Irland wahrt die Chance auf die erste WM-Teilnahme seit 2002, die insgesamt erst vierte wäre es. In den Play-offs treten die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation und die vier besten Teams aus der Nations League, die noch keinen WM-Platz haben, in vier Vierergruppen gegeneinander an. Die vier Gruppensieger lösen im März die letzten Tickets. Alkmaar bezahlte für Parrott 4 Millionen Irlands Hoffnungsträger wird wieder Troy Parrott sein. Der Dubliner war im Nachwuchs von Tottenham in London und wurde öfters verliehen. Alkmaar zahlte im Sommer 2024 vier Millionen Ablöse für den 1,85 m großen Goalgetter.