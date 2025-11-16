16 Treffer in der WM-Qualifikation: Haaland schießt auch Italien ab

Marko Arnautovic ist mit acht Treffern in den sechs sieben Spielen der WM-Qualifikation richtig stark unterwegs und auf Rang drei der europäischen Torjäger. An der Spitze legte Norwegens Superstar Erling Haaland am Sonntag drauf. Der Ex-Salzburger traf beim 3:1 der Norweger in Italien zwei Mal und hat bereits 16 Treffer in der WM-Qualifikation erzielt.

Die Norweger beenden mit dem Erfolg in Mailand die Qualifikation mit acht Siegen in acht Spielen. Das WM-Ticket war schon vor dem Spiel in Italien praktisch fix, die Italiener müssen als Gruppenzweiter in den Play-offs verhindern, dass sie zum dritten Mal eine WM-Endrunde verpassen.