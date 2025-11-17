Vor dem Showdown in Wien: Giftpfeile aus Bosnien Richtung ÖFB

Mit einem wahren Kraftakt hat Bosnien das Heimspiel gegen Rumänien noch gedreht und mit einem 3:1-Erfolg das Endspiel in Wien erzwungen. Das Momentum spricht am Dienstag vielleicht für die Gäste, sonst aber nicht viel.

Österreich reicht ein Punkt fürs fixe WM-Ticket, die Bosnier müssen gewinnen. Während die ÖFB-Auswahl fast in Bestbesetzung antreten kann, muss Bosniens Teamchef Sergej Barbarez auf mehrere Stammkräfte verzichten. Stuttgart-Stürmer Ermedin Demirovic, Adrian Leon Barisic, Stjepan Radeljic und Haris Hajradinovic fehlen verletzt. Routinier Sead Kolasinach ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent. Dazu dürfen der Ex-Salzburger Amar Dedic, Nikola Katic und Dzenis Burnic wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken, wenn es für Bosnien um die zweite WM-Teilnahme als eigenständiges Land nach 2014 geht.

Zusätzliche Brisanz

„Wir haben von einem Finale in Österreich geträumt“, betonte Teamchef Barbarez. „Uns fehlen einige Stammspieler, aber das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Wir fahren mit großer Zuversicht nach Wien.“ Er hofft auch auf die Unterstützung der bosnischen Fans. „Ich bin sicher, dass das halbe Stadion unseres sein wird.“