Rapid-Trainer Kühbauer: „Diesen Wahnsinn machen wir nicht mit“

Neben dem Offensivspiel wird viel beim Spiel gegen den Ball geübt. Was steckt dahinter?

Wenn wir zu riskant gespielt haben, hat bei Ballverlust oft die Absicherung gefehlt. Natürlich müssen wir mehr Tore erzielen, aber in der Retourbewegung darf nicht zu viel Platz gelassen werden. Da weiß Grahovac ganz genau, was zu tun ist. Beim System richte ich mich wie immer in meiner Trainerkarriere nach den Spielern im Kader. Ich spiele das, was ihnen am meisten liegt und am ehesten Erfolg garantiert.

Hätten Sie es aus Ihrer Sicht verdient, auch einmal bei einem Verein zu arbeiten, bei dem alles funktioniert?

Ich bringe auf jeden Fall alles ein, was ich habe. Im Frühjahr muss es besser werden und ab Sommer will ich, dass Rapid dort mitspielt, wo der Verein hingehört.

Trotz der Probleme wirken Sie positiv und gelöst. Warum?

Ich weiß, dass die Leute mich anders erwarten. Aber ich laufe nicht mit dem faden Aug’ herum. Es wäre schlimm, wenn ich negativ wäre. Vielleicht ist nicht alles, was im Herbst passiert ist, im Frühjahr noch auszubessern. Aber ich bin positiv.

Und wann werden Sie böse?

So etwas passiert aus der Emotion heraus und zwar dann, wenn etwas hergeschenkt wird. Das haben wir zur Genüge getan. Die Zeit des Herschenkens muss vorbei sein. Ich will nicht immer etwas erklären müssen, woran wir selbst schuld sind. Ich möchte dastehen und erzählen, was wir gut gemacht haben. Wir wollen wieder über Siege reden – und so wird es auch kommen.