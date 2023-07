Rapid-Trainer Barisic nach dem späten Gegentor: "Fühlt sich beschissen an"

"Das Ergebnis fühlt sich für meine Jungs richtig beschissen an, genauso wie für unsere Fans. Aber was die Leistung betrifft, war es unglaublich gut", erklärte Barisic. "Wir haben den LASK extrem kontrolliert und überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben viele Chancen herausgespielt, doch leider den Deckel nicht zugemacht", resümierte der 53-Jährige.

Erwartungshaltung übertroffen

Dennoch überwogen aus der Sicht von Barisic die positiven Aspekte. "Die Mannschaft hat getoppt, was ich erwartet habe. So eine Leistung kannst du dir nicht erwarten. Die wenigsten haben uns vorher diese Leistung zugetraut."

In den vergangenen Wochen war viel an Rapids Qualität gezweifelt worden, zumal sich die Hütteldorfer bisher auf dem Transfermarkt zurückhielten. Allerdings bewiesen die Neuerwerbungen, dass sie echte Verstärkungen sein können. Matthias Seidl agierte nicht nur wegen seines Treffers auffällig, und Nenad Cvetkovic sorgte über weite Strecken für Stabilität in der Abwehr.

Dass mit Fally Mayulu ausgerechnet der dritte eingesetzte Neuzugang in der 93. Minute die große Gelegenheit auf das 2:0 ausließ, hinterließ bei Barisic einen schalen Beigeschmack. "Trotzdem war es ein wirklich toller Auftritt, darauf werden wir aufbauen. Wir wollen unser Level peu a peu anheben - dafür brauchen wir Geduld, und dafür werden wir viel Arbeit investieren", versprach der Wiener.

LASK-Trainer Thomas Sageder gestand, man habe in den ersten 45 Minuten einen "sehr schwachen" Auftritt hingelegt. "Das hat viel mit der Haltung zum Spiel zu tun gehabt, das haben meine Spieler scheinbar nicht gewusst, dass sie sehr gut sind. Mutiges Auftreten wollte ich sehen, das ist am Anfang nicht gelungen, da haben wir haben zu viel Respekt gehabt."