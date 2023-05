Rapid-Trainer Barisic nach 3:2: "Kann kein Selbstvertrauen beim Billa kaufen"

Roman Kerschbaum, Torschütze zum Ausgleich am Sonntag, warnt aber: "Wir können in Klagenfurt nicht auf ein Remis spielen, das liegt uns nicht. Wir fahren hin, um zu gewinnen". Ähnlich sieht es sein Trainer Zoran Barisic. "„Uns reicht ein Punkt, aber wir sind nicht so konzipiert wie zum Beispiel AS Roma, die nach Leverkusen fahren und ein 0:0 ermauern. Das können wir nicht.".

Rapid-Trainer Zoran Barisic ist "glücklich, aber nicht zufrieden.Es hat am Anfang die Energie gefehlt, die dann irgendwie - ich weiß nicht warum - zurückgekehrt ist. In der zweiten Hälfte haben wir dann ein besseres Spiel von unserer Mannschaft gesehen. Es war ein sehr schweres Spiel für uns, aber wir sind nach einem 0:2 zurückgekommen, da gebührt der Mannschaft ein großes Kompliment." Und: "Meine Spieler haben sich das Glück verdient." Man hoffe nun, dass es das letzte Heimspiel der Saison war, man nicht in die Europacup-Playoffs müsse.