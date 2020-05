Rapid sucht den Sportdirektor

Bei der Auswahl springt Edlinger über seinen Schatten und lädt erstmals auch Experten ohne Rapid-Nähe ein, Konzepte zu präsentieren. Es wird also nicht nur mit dem logischen Kandidaten, Nachwuchsmanager Carsten Jancker, Gespräche geben. „Rapid-Vergangenheit ist wichtig, aber nicht alles. Es ist diesmal alles offen.“

Edlinger will in Zukunft „zwei kompetente Meinungen zum Sportlichen – in der Öffentlichkeit und für das Präsidium.“ Bei der Auswahl wird Schöttel hinzugezogen, um menschliche Verwerfungen wie zwischen Hörtnagl und Ex-Trainer Pacult zu vermeiden. „Ich finde das gut, brauche aber keinen Haberer an meiner Seite“, stellt Schöttel klar.