Rapid-Trainer Klauß nach Patzer des Goalies: "Sind alle für ihn da"

Lob von Ilzer für Rapid

Mit der Gesamt-Leistung konnte Rapid eben zufrieden sein. Eine Vielzahl von Chancen hatten die Grazer nicht. "Rapid hat es uns erwartet sehr schwer gemacht. Sie machten uns die Räume sehr eng, wir müssen in Wien einiges besser machen."

Teil zwei der Trilogie folgt schon am Mittwoch in der Liga in Wien, Teil drei wird mit dem ausverkauften Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt der Höhepunkt. "Es ist besser Hedl passierte der Fehler jetzt als im Cupfinale. Jetzt hat er es hinter sich", sagt Klauß. Denn in Wien weiß man, so oft passiert dem verlässlichen Schlussmann so ein Fehler nicht.