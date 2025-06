Rapid präsentiert Stürmer - der erste Zugang für Trainer Stöger ist fix

Nachdem auch der Medizincheck erfolgreich absolviert ist, konnte der erste Zugang der Trainerära Stöger offiziell präsentiert werden: M'Buyi wechselt so wie es sich der Franzose bereits vor Wochen gewünscht hat, aus St. Pölten rund 35 Autominuten Richtung Osten.

Am Wochenende versammelt das neue Trainerteam den Kader zu den Leistungstests, ehe am Montag das Mannschaftstraining unter Peter Stöger beginnt. Claudy M'Buyi hat die wesentlichen Messungen bereits zur Zufriedenheit der Hütteldorfer erledigt.

Eine Einigung gab es schließlich knapp darunter. Über mögliche Beteiligungen an einem späteren Transfer wurde Stillschweigen vereinbart.

Der 26-Jährige kommt als aktueller Torschützenkönig der 2. Liga . Der Vertrag beim SKN wäre noch ein Jahr lang plus Option bis 2027 gelaufen. Deswegen forderte St. Pölten 500.000 Euro Ablöse.

M'Buyi hatte mehrere Angebote und war bereits in der abgelaufenen Saison öfters im Allianz Stadion - auf Einladung von Serge-Philippe Raux-Yao . Der französische Abwehrchef der Rapidler ist ein Freund von M'Buyi und hat dem schnellen Mittelstürmer geraten, zu Rapid zu wechseln.

In St. Pölten explodierten die Leistungen von M'Buyi mit dem Trainerwechsel hin zu Coach Tanrivermis im Herbst. Unter dem Türken erzielte der Neo-Rapidler in 17 Einsätzen all seine 21 Liga-Saisontore.

Die Karriere davor war in Frankreich überschaubar erfolgreich verlaufen.

M'Buyi sagt: "Rapid ist ein sehr großer Klub, weshalb ich wirklich stolz bin, ab sofort Teil dieses Teams sein zu dürfen. Nach der erfolgreichen Zeit in St. Pölten freue ich mich nun auf meinen nächsten Karriereschritt und kann es kaum erwarten, in diesem wunderschönen Stadion zu spielen und für diesen Verein Tore zu erzielen".