Neuer Kader von Rapid: So wird für Trainer Peter Stöger gebastelt

Während Salzburg zur Klub-WM in die USA reist , wurde ein alter Bekannter zur Rückkehr angeboten. Der Vertrag von Diadie Samassekou ist nach sechs Jahren in Hoffenheim ausgelaufen, einst brachte der defensive Mittelfeldspieler 12,5 Millionen Ablöse.

In St. Pölten wird der Verkauf von Zweitliga-Torschützenkönig Claudy M’Buyi zu seinem Wunschverein Rapid in Bälde erwartet. Über die Ablöse wurde Einigkeit erzielt.

Für den sprintstarken 26-Jährigen soll die Ablöse etwas unter den ursprünglich vom SKN geforderten 500.000 Euro liegen. M’Buyi hat in den vergangenen 17 Einsätzen 21 Tore erzielt. Rapid-Sportchef Markus Katzer sagt über den Franzosen und die Forderungen des Managements: „Es geht in die richtige Richtung, es ist aber noch einiges zu klären.“ Eingeplant wäre der Freund von Serge-Philippe Raux-Yao als Back-up auf der Mittelstürmer-Position mit Potenzial für mehr. Mit Kandidaten für den dringend gesuchten Einserstürmer wird weiter verhandelt.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Kara vorerst in Samsun Mittlerweile abgelaufen ist die Kaufoption auf Ercan Kara, der zumindest vorerst zu Samsunspor zurückkehren muss. Der hoch dotierte Vertrag läuft bis 2026. Vielseitiger Horn kommt Nur noch der Medizincheck fehlt für die Verpflichtung von Jannes Horn aus St. Louis in den USA. Der 28-jährige Deutsche ist ein früherer Schützling vom neuen Trainer Peter Stöger und hat den Vorteil, dass er linker Außenverteidiger ebenso spielen kann wie links in einer Dreierkette. Da Stöger nicht will, dass Rapid als Gegner vorab weiterhin auf ein System reduziert werden kann, dürfte die defensive Dreierkette als eine der Varianten in der am 23. Juni beginnenden Vorbereitung eine Rolle spielen.

© APA/MAX SLOVENCIK

Als Außenverteidiger mit der Erfahrung von 29 Partien in Hartberg kehrt Leihspieler Furkan Demir zurück. Berater Emre Öztürk sagt über den 20-jährigen Rechtsfuß: „Furkan will sich in Hütteldorf durchsetzen und hat auch die Qualität dafür.“ Offen ist noch eine Kader-Position für die offensiven Flügeln, die nach der Abkehr vom zentrumslastigen 4-2-2-2 wieder mehr an Bedeutung gewinnen sollen. Mit Isak Jansson und Nikolaus Wurmbrand gibt es zwei hochtalentierte ausgebildete Flügel – allerdings waren beide vergangene Saison oft verletzt. Radulovic bleibt ein Kandidat Andrija Radulovic bekam von den Trainern Klauß und Kulovits wenig Spielzeit, der Leihspieler zeigte aber rechts vorne vielversprechende Ansätze und traf drei Mal. Die Kaufoption auf den 22-jährigen montenegrinischen Teamspieler läuft noch bis Ende des Monats und würde eine siebenstellige Ablöse erfordern. Katzer sagt: „Der Kauf von Radulovic ist weiterhin ein Thema.“

© APA/TOBIAS STEINMAURER