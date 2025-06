Millionentransfers von Sturm und Rapid, Entscheidung bei Ullmann

Der 18-Jährige ist bereits Stammspieler bei Cracovia . In Polen wird berichtet, dass der offensive Mittelfeldspieler ein Jahr vor seinem Vertragsende um zumindest zwei Millionen Euro Ablöse nach Graz wechseln wird.

Sturm investiert weiter in internationale Talente, besonders viel in Filip Rozga .

In Serbien wird angenommen, dass der 22-jährige Montenegriner um 1,1 Millionen gekauft wird .

Die Ablöse würde zu gleichen Teilen an Novi Sad und Roter Stern Belgrad gehen.

Bei Max Ullmann steht die Entscheidung an: Wie berichtet kann der Linksverteidiger aus sehr lukrativen Angeboten vom WAC, der Austria und aus dem Ausland wählen.

Da die Austria bei Perez Vinlöf (zu Dinamo Zagreb) leer ausgehen dürfte, wurden die Bemühungen um Ullmann nochmal verstärkt.

In Wolfsberg könnte Rene Renner landen. So wie Ullmann ist auch der langjährige linke Verteidiger des LASK ein alter Bekannter von WAC-Trainer Didi Kühbauer. Zuletzt war Renner, 31, in Thailand für Buriram aktiv.

Wacker legt nach

Drittliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck holt für die Mission Durchmarsch einen Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Tobias Berger, 23, kommt von Lustenau, der Linksverteidiger kann 39 Einsätze in der höchsten Liga vorweisen.