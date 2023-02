Rapid steht vor einer Einigung mit Leo Querfeld

Vor dem ersten Heimspiel 2023, am Sonntag gegen Altach, könnte Rapid ein Personal-Fragezeichen klĂ€ren. Sportdirektor Markus Katzer plauderte bei seinem KURIER-Gastspiel ĂŒber die anstehenden Aufgaben, seinen Job als Sportdirektor, seine Selbstkritik und die Wichtigkeit der Vienna in seiner Entwicklung.

Wie sehr liegt die Niederlage gegen Sturm noch im Magen?

Markus Katzer: Man muss die Fehler aufarbeiten und so rasch wie möglich in die Spur kommen. NatĂŒrlich ist es bitter, wenn man in der letzten Minute noch verliert. Es ist alles eng beisammen in der Tabelle. Umso wichtiger ist, das Heimspiel am Sonntag gegen Altach positiv zu bestreiten.