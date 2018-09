Rapid startet die Woche der Wahrheit

Stefan Schwab stellt sich nach jedem Spiel. Egal, ob Rapid gewonnen oder verloren hat – der Kapitän gibt Antworten. So wie es der Salzburger bei seinem Vorgänger Steffen Hofmann gesehen hat.

Während Hofmann nach Fragen gerne eine Nachdenkpause einlegte und dann vorsichtig formulierte, schießt Schwab hingegen schnell und gerne auch pointiert. Nicht so nach dem hart erkämpften, aber durchaus verdienten 2:0-(0:0)-Sieg gegen Spartak Moskau.

Nach dem Highlight zum Start in der Europa League warten auf Rapid gleich mehrere Schlüsselspiele: Am Sonntag in Salzburg, am Mittwoch im Cup in Mattersburg und am Samstag zu Hause gegen das Überraschungsteam aus St. Pölten.

Da es Rapid bisher nicht geschafft hat, vier Partien in Folge auf hohem Niveau zu spielen, stellt sich die Frage: Welches Spiel wird für die Zukunft das wichtigste?