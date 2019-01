Rapid-Sportchef Bickel bremst: "Sind noch drei Kandidaten"

Geht es nach übereinstimmenden Medienberichten, wechselt Maurides Roque Junior in den kommenden Tagen für 1,3 Millionen Euro von ZSKA Sofia zu Rapid. Die Bulgaren sind derzeit in Spanien im Trainingslager. Maurides fehlte schon gestern bei der 1:3-Testniederlage gegen Puskas Akademie. Für die Bulgaren erzielte der Brasilianer in 26 Pflichtspielen 13 Tore.

Maurides machte schon Schlagzeilen, als er in Brasilien spielte: Nachdem der damals 19-Jährige für seine Mannschaft Internacional sein erstes Tor erzielt hatte, machte er beim Torjubel einen spektakulären Salto. Bei der Landung riss er sich das Kreuzband im rechten Knie. Das Toreschießen hat er danach nicht verlernt, doch auf den Salto verzichtet er seither.