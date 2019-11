Rapid-Präsident: Auch Bruckner für Zulassung beider Listen

Nachdem am Donnerstag sieben Rapid-Legenden in einem offenen Brief an die Mitglieder appellierten, eine demokratische Wahl zwischen den zwei verbliebenen Kandidaten um den Präsidentenposten zu gewährleisten und gleichzeitig für den Millionär Roland Schmid Stimmung machten, äußerte sich nun auch Kandidat Martin Bruckner zur Causa Rapid-Wahl.