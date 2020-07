Rapid neuer Tabellenführer

Die Wiener hatten große Mühe, in Tritt zu kommen. Das lag zum einen an überambitionierten Tirolern, die sich wild ins Getümmel warfen und die Rapidler bereits im Spielaufbau störten. Das lag aber auch an den Gästen selbst, die sich anfangs vom hektischen Wacker-Spiel anstecken ließen.



Es dauerte 20 Minuten, bis Hofmann den ersten harmlosen Torschuss abfeuerte, aber gegen Ende der ersten Spielhälfte setzte sich der Rekordmeister zunehmend in der Tiroler Hälfte fest. Ein Corner folgte dem nächsten, und mit jeder Ecke bekam der Innsbrucker Abwehrbeton mehr Risse. Erst donnerte Trimmel nach einer einstudierten Corner-Variante den Ball über die Querlatte (34.), dann schoss Boyd Wacker-Goalie Safar an (40.), ehe der US-Stürmer schließlich locker und viel zu lässig die Kugel völlig freistehend an die Stange setzte (45.).