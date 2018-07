Rapid: Neue Mischung auf dem Prüfstand

„Ich erwarte uns entschlossen und mutig. Wir werden offensiv loslegen, aber die Admira sicher nicht unterschätzen“, kündigt Djuricin an. Alleine seine persönliche Bilanz verbietet das: Die Südstadt ist das letzte Bundesliga-Stadion, in dem der 43-Jährige noch keinen einzigen Punkt geholt hat. 2:3, 1:3, 1:2 – so liest sich die Horrorbilanz des Wieners in der BSFZ-Arena. Nebengeräusche wie die Spuck-Affäre inklusive.