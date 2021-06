Rapid: Millionenpoker um Schobesberger

Die Hütteldorfer haben also auf mehr als drei Millionen Euro Ablöse für einen 21-Jährigen, der im Februar noch auf der Tribüne saß, verzichtet. Das Heikle daran ist, dass in England nicht nur ungewohnt hohe Transfersummen aufgerufen werden, sondern auch unvorstellbare Gehälter. Da Schobesberger – als Ex-Regionalligakicker – mit seinem bis 2017 laufenden Vertrag bislang zu den billigsten Rapidlern zählt, wäre in England ein Vielfaches zu verdienen. Nicht nur, wie sonst bei Auslandsangeboten üblich, das Zwei- oder Dreifache, sondern im Fall Schobesberger eher das Zehnfache.

Müller hat darauf schon reagiert und will Schobesberger mit einer Gehaltsaufbesserung bei Laune halten.

Bei Beric dürfte die Taktik mit dem verbesserten Angebot nicht aufgehen. Zwar reiste der Goalgetter mit ins Trainingslager nach Bad Zell, sein Manager verhandelt aber schon Vertragsdetails mit Reading. Sollte nicht doch noch ein anderer Interessent ein Last-Minute-Angebot über der vom Präsidium festgelegten „Schmerzgrenze“ abgeben, machen die Engländer das Rennen.

Bei Rapid wird freilich noch darauf gewartet, dass der Zweitligist das angekündigte Angebot über 5,4 Millionen Euro auch schriftlich übermittelt, um Sicherheit zu haben. Aus dem Umfeld von Beric ist zu hören, dass er sich in der zweiten Liga für die Premier League empfehlen will. Dass der Slowene kaum zu halten ist, überrascht nicht. Schon im Jänner hatte es einiger Anstrengung bedurft, um den 24-Jährigen zum Bleiben zu „überreden“.