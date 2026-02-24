Vom LASK über Rapid bis zur WSG: So stehen die Chancen auf die Top 6

Spannend war es jedes Jahr, heuer läuft es in der Bundesliga sogar auf ein Fotofinish nach 22 Runden hinaus. Nach Runde 20 sind nur Salzburg und Sturm fix oben, sowie der GAK und BW Linz unten. Dazwischen kämpfen acht Vereine um vier freie Plätze für die Meistergruppe.

Für Sturm würden die 34 Punkte reichen – aufgrund der direkten Duelle. Zur Erinnerung: Bei Punktegleichheit zählt nicht das Torverhältnis, sondern eine Minitabelle mit den Punkten der Duelle dieser Vereine untereinander. Könnten bereits diesen Sonntag in Runde 21 alle Entscheidungen über die Top 6 und die Flop 6 fallen? Ja – dabei müsste Hartberg in Salzburg punkten UND Rapid in Altach siegen UND Ried beim GAK verlieren. Also: Äußerst unwahrscheinlich!

Bei allen anderen Ergebnissen kommt es in Runde 22 zum großen Showdown am Sonntag, 8. März, ab 17 Uhr. Wie sind die Chancen verteilt? Eine KURIER-Prognose:

LASK: Platz 3, 33 Punkte, Gegner: Austria (auswärts), WAC (zu Hause). Nach dem Ende der Kühbauer-Serie beim 1:5 gegen Salzburg könnten die Linzer noch zwei Mal verlieren und blieben wahrscheinlich in den Top 6. 33 Punkte wären nur dann zu wenig, wenn Ried sechs Punkte schafft, es bei Altach – Rapid einen Sieger gibt und dieser nochmals siegt. Chancen: 90 %

Austria: Rang 4, 32 Punkte; LASK (h), Ried (a).

Auch nach dem 1:2 in Altach schaut es für die Wiener gut aus. Allerdings ist die Auslosung mit dem Heimspiel gegen den LASK und einem möglichen Entscheidungsspiel in Ried anspruchsvoll. Fix ist: Ein Zähler in Ried würde auf jeden Fall reichen. Chancen: 80 %

Hartberg: Rang 5, 31 Punkte; Salzburg (a), BW Linz (h). Der Außenseiter mit den flotten Kontern steht knapp vor dem großen Coup. Auch nach einer erwartbaren Niederlage in Salzburg hätte Hartberg im finalen Heimspiel gegen Schlusslicht Blau-Weiß alle Chancen. Zusätzlich könnte es bei diversen Minitabellen helfen, dass gegen die Konkurrenten Austria und Ried jeweils das Punktemaximum eingefahren wurde. Chancen: 80 %

Rapid: Rang 6, 29 Punkte; Altach (a), Salzburg (h). Durch das 2:0 gegen den WAC hat Rapid alles in der eigenen Hand – das war nach zwölf sieglosen Partien keine Selbstverständlichkeit. Allerdings wartet die wohl schwierigste Auslosung: Altach ist unter dem neuen Trainer Ognjen Zaric stärker geworden und 2026 noch unbesiegt. Auch Salzburg wirkte – zumindest bei der Premiere von Daniel Beichler – vom Trainerwechsel beflügelt. Theoretisch könnte ein Punkt in Vorarlberg am Ende reichen, aber da müsste bei der Konkurrenz einiges für die Hütteldorfer laufen. Im für Rapid schlimmsten Fall könnten auch vier Zähler und damit insgesamt 34 Zähler zu wenig sein, weil nicht nur Ried die nötigen Erfolge feiert – auch das ist unwahrscheinlich. Am realistischsten ist, dass für oder gegen Rapid im direkten Duell in Altach die (Vor-)Entscheidung fällt. Chancen: 50 %

Rapid-Trainer Hoff Thorup bei der Arbeit

Ried: Rang 7, 28 Punkte; GAK (a), Austria (h). Auf den Aufsteiger warten aufregende Wochen: Zwischen den Partien gegen GAK und der Austria wartet das Heimspiel im Cup-Semifinale gegen den LASK. Ob das die übliche Elf durchsteht? Wegen der leichteren Auslosung würde Ried bessere Chancen als Rapid haben, aber durch die Doppelbelastung sind sie für den KURIER gleich einzuschätzen – deshalb: Chancen: 50 %

Altach: Rang 8, 28 Punkte; Rapid (h), Sturm (a). So wie bei Ried wartet auch auf Altach das Cupsemifinale zwischen den Entscheidungsspielen, in Salzburg. Sollte das Zaric-Hoch dennoch anhalten und gar bis in die Top 6 führen, wäre das der größte Frühjahrssprung in der Tabelle nach oben seit Einführung der Teilung 2019. Chancen: 40 % WAC: Rang 9, 25 Punkte; Sturm (h), LASK (a). Zwei Siege müssen her, und selbst die könnten für das Krisenteam zu wenig sein. Chancen: 10 %