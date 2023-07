Rapid: Lob für Matthias Seidl, weiter Warten auf den nächsten Neuen

Ein finales Testspiel gegen einen prominenten Gegner in Hütteldorf bevor die Saison losgeht, hatte bereits Tradition bei Rapid. Heuer wird der Ernstfall im Ausland simuliert. Nach der Reise einer Rapid-Delegation um Steffen Hofmann zu Union Berlin und dem langjährigen Mitspieler Christopher Trimmel wurden die Wiener zu einem Testspiel an die Alte Försterei eingeladen.

Mittwochabend, ab 18.15 Uhr (live auf Rapid TV), wird gegen Trimmel und seine zu einem Champions-League-Starter aufgestiegenen Berliner getestet. Die Grünen werden also wie beim Ligastart am Freitag, den 28. Juli in Linz beim LASK auch in Köpenick Außenseiter sein. Rund 700 Rapid-Fans reisen mit.