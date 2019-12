Rapid liegt bei Fans und Rasen vorne, Mattersburg beim Ö-Topf

In acht Wochen ist die Winterpause auch schon wieder vorbei. Vor der Trennung in Meister- und Qualifikationsgruppe sind vier Runden zu absolvieren. Los geht’s am Freitag, den 14. Februar mit dem Schlager Salzburg – LASK (19 Uhr). Abgeschlossen wird die 19. Runde am 16. Februar (17 Uhr) mit Rapid – WSG Tirol.

Es ist beim Abschied von Andy Marek wieder ein gut gefülltes Allianz Stadion zu erwarten. Auch in der Herbst-Bilanz liegt Rapid bei der Zuschauerstatistik weit voran. Im Schnitt waren 18.790 in Hütteldorf. Das ist (im Vergleich zum letzten Herbst) ein Plus von acht Prozent.

Eine noch sattere Steigerung um 16% gab es in Salzburg, mit 10.513 Zuschauern wurde Sturm (10.483) knapp verdrängt.

Insgesamt sind die Zuschauerzahlen mit durchschnittlich 6.311 Zuschauern pro Spiel fast auf dem Niveau des Vorjahres. In der Vor-Saison kamen im Schnitt 6.364 Fans zu den Partien der Herbstsaison.