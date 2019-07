Rapid lässt Rollbalken runter, während um Kitagawa geweint wird

Dass Trainer Didi Kühbauer im Geheimen vor dem Ligastart am Freitag gegen Salzburg noch eine Systemänderung eintrainieren will, ist nach dem erfolgreichen Start mit dem 3-5-2 nicht zu erwarten: Beim 9:1 (3:0) im Cup gegen Regionalligist Allerheiligen wurden die Erwartungen erfüllt. Viel mehr geht es darum, in Ruhe die offenen Positionen für Salzburg bestmöglich zu besetzen.

Nicht mehr dabei ist Manuel Thurnwald, der im Frühjahr seine Chancen nicht nutzen konnte. Wie erwartet wurde der Eigenbauspieler nach Altach abgegeben, wo der 21-Jährige rechts hinten helfen soll.