Rapid- küsst Inter-Fan: Posting der Wiener Linien polarisiert

"Habt euch lieb" steht unter dem Foto, das zwei in der U-Bahn fahrende Fußball-Fans zeigt. Eine Botschaft, die eigentlich jeder ruhigen Gewissens sofort unterschreiben müsste. Ein Detail auf dem Foto scheint viele zu stören: Die zwei jungen Männer küssen sich nämlich.

"Am Egal ob Valentinstag oder Match-Day ....", steht unter dem Foto, das die Wiener Linien am Donnerstag via Social Media verbreiteten. Am Tag der Verliebten findet nämlich in Wien auch das Europa-League-Match zwischen Rapid und Inter Mailand statt - und die beiden jungen Männer tragen Leiberl mit den jeweiligen Vereinsfarben.