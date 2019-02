Inter vor Rapid-Duell in der Icardi-Krise

Was ist von Rapid zu erwarten?

Die letzten beiden Pflichtspiele zeigen die volle Bandbreite: Zuerst beim 1:0 gegen die Rangers in voller Fahrt, drei Tage später im Derby mit 1:6 untergegangen. In der Vorbereitung wurde versucht, das wankende Schiff zu stabilisieren. Zum Pluspunkt könnte wie so oft im Europacup das volle und laute Weststadion werden.

Warum sollte es besser laufen als im Herbst? Der Ausgangspunkt der Misere waren Probleme bei der Trainingssteuerung im Sommer. Alle Beteiligten sind sicher, dass nach dieser Vorbereitung die Spieler besser auf die Belastungen vorbereitet sind und damit auch die Ergebnisse besser werden.

Kann ein zweites Valencia passieren? 2016 wartete beim erstmaligen Einzug in das Sechzehntelfinale Valencia. Weil die Spanier in der Liga kriselten, wuchs der Optimismus. Es folgte ein peinliches Doppel-Debakel – 0:6, 0:4. „Ich war dabei, das hat richtig wehgetan“, erinnert sich der damalige TV-Experte Kühbauer. Auch deshalb will er keinesfalls über eine mögliche Inter-Krise nach nur einem Sieg in fünf Spielen reden: „Sie sind sicher nicht angeschlagen. Wenn wir so anfangen, sind wir auf dem ganz falschen Dampfer.“