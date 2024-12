Vier Klubs spielen in Conference League um Achtelfinale gegen Rapid

Die UEFA lud zur ersten Auslosung im neuen Format , nach dem Ligenmodus mit sechs Spieltagen für 36 Teams in der Conference League .

Der LASK ist sieglos als 35. und damit Vorletzter ausgeschieden . Rapid rutschte mit dem finalen Sieg auf Rang vier . Deswegen sind die Wiener fix im Achtelfinale, das am 6. und 13. März ausgetragen wird.

Das Rückspiel findet fix am 13. März in Hütteldorf statt.

Ende Jänner wird dann festgelegt, gegen welchen Sieger Rapid spielen wird. Die Favoriten lauten jedenfalls Panathinaikos und Ljubljana. Es wäre also gut möglich, dass die Grünen für das Hinspiel entweder nach Athen oder Laibach reisen werden.

Die Youth-League-Gegner

Davor gab es eine Auslosung mit gleich drei österreichischen Vertretern.

In der Youth League wurden die Gegner von Salzburg, Sturm Graz und Rapid bestimmt. Am 11. oder 12. Februar geht es in einem Spiel um alles, nämlich den Aufstieg ins Achtelfinale.

Salzburg spielt zu Hause gegen Celtic Glasgow. Gut erwischt hat es Sturm: bei Lok Zagreb, also dem kleinen Bruder von Dinamo.

Die Rapidler müssen sich gegen Atletico Madrid bewähren. Der spanische Top-Klub ist für seinen starken Nachwuchs bekannt. Immerhin wartet ein Heimspiel in Hütteldorf.