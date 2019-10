Rapid-Kapitän soll bleiben: Schwab vor Vertragsverlängerung

Im Trainingslager wurde über einen neuen Vertrag gesprochen, in der ersten Länderspielpause wurde verhandelt und in der aktuellen Unterbrechung soll die Einigung erfolgen. Nach diesem Drei-Stufen-Plan nähern sich Sportdirektor Zoran Barisic und Stefan Schwab an.

Der Rapid-Kapitän, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft, ist einer der wenigen Profis ohne Manager. Schwab wird von seinem Bruder vertreten.

Blick von außen

„Das sind immer sehr interessante Gespräche, weil Stefans Bruder als Volleyball-Trainer einen anderen Blickwinkel einbringt. Ich hoffe, dass es in dieser Länderspielpause unsere letzte Verhandlungsrunde wird“, erklärt Barisic.

Auch Didi Kühbauer wünscht sich eine Verlängerung mit dem 29-Jährigen.